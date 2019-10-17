17 Ekim 2019, Perşembe

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Futbol A - 16/10/2019

Aykut İnce moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Levent Tüzemen, Erol Kaynar ve Gürcan Bilgiç Futbol A programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 16/10/2019 tarihinde yayınlanan Futbol A programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
17.10.2019

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