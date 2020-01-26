Bir Zamanlar Futbol - 26/01/2020

Ender Bilgin'in moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Bir Zamanlar Futbol programında geçmişte Türk futboluna damga vuran maçları, isimleri ve olayları değerlendirdi. 26/01/2020 tarihinde yayınlanan Bir Zamanlar Futbol programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz....