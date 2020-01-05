05 Ocak 2020, Pazar
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Bir Zamanlar Futbol - 05/01/2020
Ender Bilgin'in moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Bir Zamanlar Futbol programında geçmişte Türk futboluna damga vuran maçları, isimleri ve olayları değerlendirdi. 05/01/2020 tarihinde yayınlanan Bir Zamanlar Futbol programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz....
05.01.2020
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