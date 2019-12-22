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Bir Zamanlar Futbol - 22/12/2019

Ender Bilgin'in moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Bir Zamanlar Futbol programında geçmişte Türk futboluna damga vuran maçları, isimleri ve olayları değerlendirdi. 22/12/2019 tarihinde yayınlanan Bir Zamanlar Futbol programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz....
22.12.2019

Bir Zamanlar Futbol - 22/12/2019 Bir Zamanlar Futbol - 22/12/2019 22.12.2019
Bir Zamanlar Futbol - 15/12/2019 Bir Zamanlar Futbol - 15/12/2019 15.12.2019
Bir Zamanlar Futbol - 03/11/2019 Bir Zamanlar Futbol - 03/11/2019 03.11.2019
Bir Zamanlar Futbol - 20/10/2019 Bir Zamanlar Futbol - 20/10/2019 20.10.2019
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