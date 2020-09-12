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Artı Futbol - 11/09/2020
Mustafa Göksu'nun moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Emre Bol, Evren Turhan, Reha Kapsal ve Mehmet Ayan, Artı Futbol programında Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçına dair değerlendirmelerde bulundu. 11/09/2020 tarihinde yayınlanan Artı Futbol programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
12.09.2020
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