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Artı Futbol - 11/09/2020

Mustafa Göksu'nun moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Emre Bol, Evren Turhan, Reha Kapsal ve Mehmet Ayan, Artı Futbol programında Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçına dair değerlendirmelerde bulundu. 11/09/2020 tarihinde yayınlanan Artı Futbol programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
12.09.2020
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