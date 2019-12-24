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Artı Futbol - 23/12/2019

Ender Bilgin'in moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Emre Bol, Evren Turhan, Serdar Sarıdağ ve Mehmet Yılmaz, Artı Futbol programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 23/12/2019 tarihinde yayınlanan Artı Futbol programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
24.12.2019

Artı Futbol - 23/12/2019 Artı Futbol - 23/12/2019 24.12.2019
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