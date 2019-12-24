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90'A - 24/12/2019
Serkan Korkmaz moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Hıncal Uluç, Kemal Belgin ve Güven Taner, 90'A programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 24/12/2019 tarihinde yayınlanan 90'A programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
24.12.2019
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