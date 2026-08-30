Galatasaray'ın Kazandığı Penaltı Doğru Mu? | Transfer Gündeminde Hangi İsimler Var? | A Spor

Galatasaray'ın Kazandığı Penaltı Doğru Mu? | Transfer Gündeminde Hangi İsimler Var? | A Spor / 90+1 Full Bölüm / 29.08.2026 👉 A Spor YouTube Canlı Yayını