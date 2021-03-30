Türkiye-Sırbistan maçı sonrası Tolunay Kafkas: Bu takım daha iyi olacak

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde hazırlık maçında Sırbistan ile karşılaşan Ümit Milli Futbol Takım'ımız, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Yeni bir takım, birlikte süre almaya başlayınca bu takım daha iyi olacak" dedi.

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