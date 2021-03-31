Son dakika spor haberi: Türkiye - Letonya maçının ardından Şenol Güneş'ten açıklama! "Bu kayıp bizi çok üzdü"

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'ımız, mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, "Kazanılan 2 maçtan sonra bu kayıp bizi çok üzdü" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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