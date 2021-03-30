Türkiye Sırbistan maçı öncesi Tolunay Kafkas: Büyük eksikliklerimiz var

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde hazırlık maçında Sırbistan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takım'ımızda teknik direktör Tolunay Kafkas, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Genç oyuncu gelişiminde özellikle 17-21 yaş altı grubunda çok gerideyiz. Fiziksel, zihinsel ve taktiksel anlamda büyük eksikliklerimiz var" dedi.

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