A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu aramızda olamayacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu yarın akşam aramızda olmayacak. Sakatlanan Halil Akbunar'ı da kadrodan çıkardık.İnancımız, cesaretimiz, kalitemiz, enerjimiz var. Akıllı ve sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimiz pas yapabilen teknik bir takım." dedi.

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