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Tolunay Kafkas'tan flaş açıklama! "Türk antrenörüne güvenin"

Ümit Milli Takım'ın, Avusturya'yı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Türk antrenörlüğüne inanıyorum destek verilirse güzel şeyler yaparız" dedi
13.11.2020
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