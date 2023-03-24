TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz ilk ikiye kalmak!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Ermenistan ile oynayacağı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "İki maçta da en güzel sonucu almak istiyoruz. Hedefimiz ilk ikiye kalıp şampiyonaya katılmak" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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