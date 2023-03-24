A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'tan Euro 2024 sözleri!
A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, EURO 2024 Elemeleri'nde oynanacak Ermenistan karşılaşması öncesi konuştu. Millilerin hedeflerinden bahseden Altıntop, "Hedefimiz 2024 Almanya'ya katılmak. Bu hedefimizi başarabileceğimize inanıyoruz. Ermenistan maçında takımımızdan iyi bir oyun bekliyoruz. Artılarımızı güçlendirerek ve eksiklerimizi gidererek yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. | Son dakika spor haberleri
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