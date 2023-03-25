TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 3 puan son derece önemliydi
EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 2-1 kazanırken, galibiyet sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "3 puanla başlamak son derece önemliydi." ifadelerini kullandı. İşte Büyükekşi'nin açıklamalarının tamamı...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:32
Mehmet Büyükekşi: 3 puan son derece önemliydi 25 Mart 2023 | 12:00
00:48
Toroğlu'dan yıldız isme eleştiri! "İş yap biraz" 25 Mart 2023 | 12:00
23:42
Kuntz: Almanya'ya gitmek istiyoruz 24 Mart 2023 | 12:00
09:02
"Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz" 24 Mart 2023 | 12:00
02:53
Altıntop'tan Euro 2024 sözleri! 24 Mart 2023 | 12:00
01:59
Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz ilk ikiye kalmak! 24 Mart 2023 | 12:00
03:11
Mehmet Can Aydın: Küçükken hayalim hep Türkiye için oynamaktı! 22 Mart 2023 | 12:00
00:08
Arda Güler A Milli Takım kampında şov yapıyor! Attığı gol... 21 Mart 2023 | 12:00