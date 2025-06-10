TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Gazze'deki zulüm altındaki çocuklarımıza...
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Meksika maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...
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