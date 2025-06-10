Video Milli Takım Videoları TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Gazze'deki zulüm altındaki çocuklarımıza...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Gazze'deki zulüm altındaki çocuklarımıza...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Meksika maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

10 Haziran 2025 | 19:47
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