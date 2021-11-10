Stanislav Cherchesov A Spor'a konuştu! "Stefan Kuntz'tan önce Hamit Altıntop ile görüştüm"

Son dakika spor haberleri: Son olarak Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Stanislav Cherchesov, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Cherchesov, Stefan Kuntz'un A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesinde önce Milli Takımlarda Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

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