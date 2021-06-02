Son dakika spor haberi: Tolunay Kafkas Türkiye - Ukrayna maçı sonrası A Spor'a konuştu!

Ümit Milli Takımımız, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadele sonrası Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas A Spor'a konuştu. Kafkas, "Ofansif yönü çok iyi oynayan bir takım göreceğiz" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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