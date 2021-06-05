05 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Okay Yokuşlu'dan transfer açıklaması! "Dürüst olmak gerekirse..."

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adı başta Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Okay, transfer iddialarıyla ilgili "Dürüst olmak gerekirse geleceğimle alakalı ne olacağını bilmiyorum çünkü ortada somut bir şey yok. Şu an transfer konuşmak için doğru bir yer değil, yalnız kaldığımda da transfer düşünmüyorum. Seçim yapmam gereken bir zaman gelecek ama gelecek hakkında planlar yapmak yerine buraya konsantre olmak istiyorum. Zaman zaman ilgilenenler ve konuşulan şeyler oluyor. Bunlarla menajerim Batur Altıparmak ilgileniyor. Onunla gerekli konuşmaları yapıyoruz ve transfer konusunu mümkün olduğunca turnuvanın dışında tutmaya çalışıyoruz. Hakkımda hayırlısı neyse o olsun. Turnuva sürecinde olduğumuz için buraya konsantre olmuş durumdayım." ifadelerini kullandı.
05.06.2021
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