25 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan flaş Türkiye - Hollanda maçı yorumu! "Tesadüfen kazandık"
A Spor'un usta yorumcularından Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Baş Başa Programı'nda flaş değerlendirmelerde bulundu. A Milli Takım'ımızın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından yorumlarda bulunan Uluç, "Biz bu maçı tesadüfen kazandık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
25.03.2021
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