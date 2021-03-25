Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan flaş Türkiye - Hollanda maçı yorumu! "Tesadüfen kazandık"

A Spor'un usta yorumcularından Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Baş Başa Programı'nda flaş değerlendirmelerde bulundu. A Milli Takım'ımızın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından yorumlarda bulunan Uluç, "Biz bu maçı tesadüfen kazandık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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