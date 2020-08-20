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Şenol Güneş: Trabzonspor'a Avrupa'da haksızlık yapıldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'deki futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Güneş, UEFA'nın Trabzonspor'u Avrupa'dan men etme kararıyla ilgili "Trabzonspor'a Avrupa'da haksızlık yapıldı." dedi.
20.08.2020
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