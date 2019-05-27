Şenol Güneş: "Cumhurbaşkanımızdan oyuncu tavsiyesi istedim"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da düzenlenen kampta basın toplantısı düzenledi. Güneş "Birlikte hayal etmeye, umutlu ve mutlu olmaya ihtiyacımız var. Son toplantıda Cumhurbaşkanımız ile konuştuk. En iyisini yapmak istiyoruz. Hatta ona da dedim ki, oyuncu olarak tavsiyeniz varsa söyleyebilirsiniz. Herkesin fikrine, düşüncesine ihtiyacımız var." dedi.