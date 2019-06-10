Şenol Güneş: "Belli ki İzlanda'da kafalar küçülmüş!"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları;

"Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Fransa maçı için çok umutluyduk ve sonrasında da mutlu olduk. Asıl önemli olan bu maç. Bu maçı da kazanmak istiyoruz."

"Fransa maçında oynadığım için mutluyum. Bütün oyuncularımız çok kaliteli. Hocamız kime görev verirse elinden gelenin en iyisini yapar."

"Buraya geldiğimizde üzücü olaylar oldu ama biz saha içi ile ilgiliyiz. Saha dışıyla büyüklerimiz ilgilenir. Biz yarın İzlanda'yı da yenmek istiyoruz."

Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Futbol, ırk, din ayırt etmeden insanları birleştiren bir şey. İzlanda Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda sempati topladı. İzlanda için hep iyi izlenimlerim vardı ama artık yok."

"KAFALAR KÜÇÜLMÜŞ"

"Ben 43 sene önce buraya geldim, 76'da. Saha aynı olabilir, şehir çok büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş."

"Rakip oyuncu, daha önce Konya'da da bize bu yapıldı dedi, yapıldıysa, o da terbiyesizliktir. Nerede olursa olsun, buna karşıyım. Orada yapıldı diye burada yapıldıysa, daha da çirkin."

"UEFA KONTROL ETMELİ"

"Havalimanında olan oldu. Gece saat 3-4 gibi geldik günün tamamını yorgun geçirdik. Normal. Yorgun çıkacağız. 50-60 sene önce bazı yapılanmalar vardı rakibi uyutmamak için. Artık bunları bırakmak lazım. UEFA kontrol etmeli."

"Rakip İzlanda. Daha önce bizim gruptan şampiyonaya katıldı. Tesadüf ki hep karşılaşıyoruz. Daha önce burada yenemedilk. Sert, koşan ve agresif bir takımla oynayacağız. Fransa maçı sonucu ne olursa olsun bu maçın daha önemli olacağını söyledim."

"Yanlışları söyleyerek kimseyi üzmek istemiyorum. Bana komik geldi. Kasıtlı yapıldığı belli. Biz bunları konuşarak hataya düşüyoruz. Kural diyorlar. Ne kuralı?"

"MAÇI KONUŞALIM"

"Ben futbol konuşmak istiyorum. Kıran kırana bir maç olacak. Zaten dün olanları İzlanda'lı yetkililer de öğrenince üzülür. Pasaport kontrolüne girmeden telefon neden alınır ki? Maça dönelim, maçı konuşalım."

"Milli Takım'ın gururu da sorumluluğu da var. Bir ülkeyi temsil ediyoruz. Bize bir görev verdiler, görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Önümüze basamaklar çıkacak, bu basamakları çıkmak da var takılıp düşmek de var. Tüm Türkiye arkamızda biliyoruz."

"EMRE VE HAKAN ÇALHANOĞLU YOK"

"Kazanırsak yüzde 70 avantajımız olacak. Emre, Hakan Çalhanoğlu yok. Son maçta sakatlanan Dorukhan ve Mahmut'un durumuna bakacağız. 25 oyuncumuz var sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz."

"Futbol güzellikler işidir. Ülkeler arasında dostluğu pekiştirsin. Güzel maç olsun."

"Tek yürek, tek nefes olduğumuzu biliyorum. Türkiye'de herkesin de bizimle aynı düşüncede olduğunun farkındayım."

"İNSAN X-RAY CİHAZINA KOYULMAZ"

"Ben 53 yıldır futbolun içindeyim. İnsan X-ray cihazına koyulmaz. Pasaportu aldı, bana sallıyor. Ne bakıyorsun diyor. Ne yapmak istiyorsunuz?"