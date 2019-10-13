"Provokasyonlara karşı önlemler aldık"
Fransa Futbol Federasyo Başkanı Noel Le Graet, A Milli Futbol takımı ile oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile toplantı talep ettiklerini belirten Le Graet, "Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. Onlardan tek isteğimiz, milli marşımızı ıslıklamamaları olacak. Eğer, tribünlerden ıslık sesleri yükselirse milli marşın sesini daha fazla açacağız. Ayrıca, maçtan önce Türkçe anonslar yapılacak ve ricamız iletilecek." ifadelerini kullandı.
Provokasyonlara karşı önlemlerin alındığını belirten Le Graet "Bu bir futbol maçı. Bence öyle de geçecek. Her iki takım da iddialı ve iyi futbol oynuyor. Bu konuda hiçbir endişem yok. Her türlü provakasyona karşı ekstra güvenlik önlemleri alındı." dedi.
Stadyumda 600 polis ve 1400 güvenlik görevlisinin olacağını hatırlatan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı, "Bu maçı diğer maçlar gibi ele alıyoruz. güvenlik görevlilerine güveniyorum." ifadelerini kullandı.
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