Milli Takım haberleri - Erman Toroğlu'dan Karadağ - Türkiye maçı yorumu! "Saha içerisinde ukalalık yapmıyorlar"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Karadağ - Türkiye maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Oyun anlayışımızda bir farklılık var. Oyundan düşmüyorlar, herkes birbirine yardım ediyor, sahanın içerisinde ukalalık yapmıyorlar." dedi. | Milli Takım haberleri

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