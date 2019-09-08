08 Eylül 2019, Pazar
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Kenan Karaman: Kolay bir maç değildi
Milli futbolcu Kenan Karaman, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan Andorra maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Karaman "Andorra çok iyi kapandı. Kolay bir maç değildi" yorumunu yaptı.
08.09.2019
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