Kenan Karaman: Kolay bir maç değildi

Milli futbolcu Kenan Karaman, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan Andorra maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Karaman "Andorra çok iyi kapandı. Kolay bir maç değildi" yorumunu yaptı.