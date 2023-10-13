GOL | Türkiye U21 3-0 San Marino U21
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye U21, San Marino U21 karşısında Erencan Yardımcı'nın 80. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı.
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