GOL | Türkiye U21 2-0 San Marino U21
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye U21, San Marino U21 karşısında Enis Destan'ın 36. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
GOL | Türkiye U21 2-0 San Marino 13 Ekim 2023 | 12:00
01:46
GOL | Türkiye U21 1-0 San Marino U21 13 Ekim 2023 | 12:00
01:51
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! 13 Ekim 2023 | 12:00
00:45
Vincenzo Montella Konya'da! 01 Ekim 2023 | 12:00
00:57
GOL | Türkiye 0-2 İtalya 12 Eylül 2023 | 12:00
00:54
GOL | Türkiye 0-1 İtalya 12 Eylül 2023 | 12:00
18:28
Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz oyuncuları eleştirdi! "Cevap sahada verilir" 12 Eylül 2023 | 12:00
03:14
İsviçre 2-2 Türkiye (MAÇ ÖZETİ) 09 Eylül 2023 | 12:00