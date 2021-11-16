16 Kasım 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

GOL | Türkiye U21 1-2 Danimarka U21

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup 9'da Ümit Milli Takım'ımız, Danimarka U21 karşısında Gökdeniz Bayraktar'ın 51. dakikada attığı gol ile skoru 2-1 yaptı.
16.11.2021
ABONE OL

GOL | Türkiye U21 1-2 Danimarka U21 GOL | Türkiye U21 1-2 Danimarka U21 16.11.2021
GOL | Türkiye U21 0-2 Danimarka U21 GOL | Türkiye U21 0-2 Danimarka U21 16.11.2021
GOL | Türkiye U21 0-1 Danimarka U21 GOL | Türkiye U21 0-1 Danimarka U21 16.11.2021
Tolunay Kafkas A Spor’a konuştu! Tolunay Kafkas A Spor'a konuştu! 16.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Karadağ maçı öncesi son durum! Karadağ maçı öncesi son durum! 16.11.2021
Stefan Kuntz’tan Karadağ maçı öncesi Abdülkadir açıklaması! Stefan Kuntz'tan Karadağ maçı öncesi Abdülkadir açıklaması! 15.11.2021
Çağlar Söyüncü: Karadağ karşısında en büyük avantajımız... Çağlar Söyüncü: Karadağ karşısında en büyük avantajımız... 15.11.2021
Milli Takım antrenmanında eğlenceli görüntüler! Milli Takım antrenmanında eğlenceli görüntüler! 15.11.2021
Milliler Dünya Kupası için bekleyişe geçti! Hollandalılar çekiniyor Milliler Dünya Kupası için bekleyişe geçti! "Hollandalılar çekiniyor" 15.11.2021
İşte Karadağ maçının şifresi! İlk yarıda yapmamız gereken... İşte Karadağ maçının şifresi! "İlk yarıda yapmamız gereken..." 15.11.2021
Milli futbolcuya sert sözler! Anadolu’da oynasa kadroya alınmaz Milli futbolcuya sert sözler! "Anadolu'da oynasa kadroya alınmaz" 14.11.2021
İki isimden Milli Takım’a eleştiri! Bizim için zayıf İki isimden Milli Takım'a eleştiri! "Bizim için zayıf" 14.11.2021
Canlı yayında flaş Milli Takım sözleri! Bu 11 ile Karadağ’ı yenemeyiz Canlı yayında flaş Milli Takım sözleri! "Bu 11 ile Karadağ'ı yenemeyiz" 14.11.2021
A Milli Takım’ımız için konuştu: Keşke olsaydı! A Milli Takım'ımız için konuştu: Keşke olsaydı! 14.11.2021
Cebelitarık maçı sonrası Kuntz: Gurur duyuyorum! Cebelitarık maçı sonrası Kuntz: Gurur duyuyorum! 13.11.2021
Toroğlu’dan kırmızı kart yorumu! Hakemden büyük kıyak Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Hakemden büyük kıyak" 13.11.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim neşteri vurdu! O isim gönderiliyor mu?
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer bombası patlatıyor! Fatih Terim'in gözdesi Aslan olacak
Spor camiasından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları!
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta devre arasında kimler ayrılacak? Belli oldu...
GALATASARAY HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör