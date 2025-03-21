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GOL | Türkiye U21 1-1 Kosova U21

Türkiye U21 takımımız, Kosoca U21 ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kosova, 33. dakikada Krokaj'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

21 Mart 2025 | 21:24
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