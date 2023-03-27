GOL | Türkiye U21 1-0 Kosova U21
Hazırlık maçında Ümit Milli Takımımız, Bertuğ Yıldırım'ın 3. dakikada attığı golle Kosova U21 karşısında 1-0 öne geçti.
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