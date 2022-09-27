GOL | Türkiye U21 1-0 Gürcistan U21
Hazırlık karşılaşmasında Türkiye U21 takımımız Gürcistan U21 karşısında 41. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın attığı golle 1-1 öne geçti.
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