A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Faroe Adaları - Türkiye maçı sonrası konuştu! İstifa edecek mi?
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Faroe Adaları deplasmanına konuk oldu. Milliler, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Kuntz, istifa sorularına da yanıt verdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
39:25
Stefan Kuntz'dan istifa açıklaması! 25 Eylül 2022 | 12:00
02:00
Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" 25 Eylül 2022 | 12:00
01:02
Yılmaz Vural'dan flaş milli takım sözleri! "80 bin keçinin..." 25 Eylül 2022 | 12:00
18:04
Stefan Kuntz: Kazanmaktan başka bir hedefim yok! 24 Eylül 2022 | 12:00
03:29
Tolunay Kafkas'tan Yusuf Demir açıklaması: Herkesi milli takıma kazandırmak işimiz 23 Eylül 2022 | 12:00
03:38
Türkiye - Gürcistan maçı 27 Eylül'de A Spor'da 23 Eylül 2022 | 12:00
04:34
Büyükekşi resmen açıkladı! Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor mu? 23 Eylül 2022 | 12:00
03:25
Hamit Altıntop'tan Stefan Kuntz çıkışı! 23 Eylül 2022 | 12:00