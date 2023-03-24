Ermenistan Türkiye maçı öncesi Cengiz Ünder: Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz
A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve "Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz." dedi. İşte milli oyuncunun açıklamalarının tamamı...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:02
"Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz" 24 Mart 2023 | 12:00
02:53
Altıntop'tan Euro 2024 sözleri! 24 Mart 2023 | 12:00
01:59
Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz ilk ikiye kalmak! 24 Mart 2023 | 12:00
03:11
Mehmet Can Aydın: Küçükken hayalim hep Türkiye için oynamaktı! 22 Mart 2023 | 12:00
00:08
Arda Güler A Milli Takım kampında şov yapıyor! Attığı gol... 21 Mart 2023 | 12:00
00:50
Büyükekşi’den Arda Turan açıklaması! 18 Şubat 2023 | 12:00
27:10
Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! 18 Kasım 2022 | 12:00
05:41
A Milli Takım'a Gaziantep'te coşkulu karşılama 17 Kasım 2022 | 12:00