11 Haziran 2019, Salı

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Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! İzlanda...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İzlanda - Türkiye maçı öncesinde canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bizden korktukları için sinirlendirip motivasyonumuzu bozmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun açıklamalarının tamamı...
11.06.2019

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! İzlanda... Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! İzlanda... 11.06.2019
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