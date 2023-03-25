Erman Toroğlu'dan yıldız isme eleştiri! "İş yap biraz"
EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Ermenistan ile kozlarını paylaştı ve ilk yarıyı 1-1 eşitlikle kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk 45 dakikasını değerlendirdi. Cenk Tosun'u eleştiren Toroğlu, "Cenk çok konuşuyor, bıdır bıdır. İş yap biraz." ifadelerini kullandı.
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