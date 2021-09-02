Altay Bayındır için Hıncal Uluç'tan eleştiri! "4 kişilik baraj için..."

A Milli Takım'ın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin son dakikalarında frikikte yaşanan baraj tartışması nedeniyle eleştirilen Altay Bayındır için A Spor yorumcusu Hıncal Uluç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Altay Bayındır 4 kişilik baraj için ısrarcıysa oyunu başlatmaz, o köşeden ayrılmaz." dedi.

ABONE OL