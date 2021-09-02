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Şenol Güneş'ten Türkiye Karadağ maçı sonrası açıklama! "Büyük bir şans kaçırdık"

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Türkiye, Karadağ'ı konuk etti ve son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından A Milli Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Futbolun talihsiz taraflarını yaşadık. Büyük bir şans kaçırdık." dedi. İşte deneyimli çalıştırıcının basın toplantısı...
02.09.2021
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