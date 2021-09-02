02 Eylül 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Şenol Güneş'ten Türkiye Karadağ maçı sonrası açıklama! "Büyük bir şans kaçırdık"
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Türkiye, Karadağ'ı konuk etti ve son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından A Milli Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Futbolun talihsiz taraflarını yaşadık. Büyük bir şans kaçırdık." dedi. İşte deneyimli çalıştırıcının basın toplantısı...
02.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Montero Beşiktaş İçin İstanbulda! İşte Havaalanından İlk Görüntüler / A Spor / Son Sayfa /31.09.2021
- Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen A Spor'a konuştu!
- F.Bahçe Diego Rossi transferini böyle duyurdu
- Bordeaux'nun Muhammed Transferi Neden İptal Oldu? / A Spor / Son Sayfa / 31.08.2021
- Sisteme uymadılar! 6 isim hangi takıma gidecek?
- Süper Lig devlerinin sakatlık kabusu! Tam 22 futbolcu...
- Mohamed takımda kalacak mı?
- Filenin Sultanları Yarı Finalde! / A Spor / Son Sayfa / 31.08.2021
- Falcao, Roya Vallecano'da! İşte Transferin Detayları / A Spor / Son Sayfa / 31.08.2021
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası