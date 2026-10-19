A Milli Takımımızda Sergen Yalçın dönemi!

Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü belli oldu. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı habere göre, TFF Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...