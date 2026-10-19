CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
A Milli Takımımızda Sergen Yalçın dönemi!
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

A Milli Takımımızda Sergen Yalçın dönemi!

Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü belli oldu. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı habere göre, TFF Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
TFF'den A Milli Takım için Sergen Yalçın'a teklif! | İZLE
Sonraki Video
TFF'den A Milli Takım için Sergen Yalçın'a teklif! | İZLE