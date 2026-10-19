TFF'den A Milli Takım için Sergen Yalçın'a teklif! | İZLE

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre TFF yetkilileri, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Sergen Yalçın'a teklif yaptı. İşte detaylar...