23 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş heyecanı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 1-1'in rövanşında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İşte iki takımdan son detaylar...
23.01.2020

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş heyecanı 23.01.2020
G.Saray'da değişimin rüzgarlarını en büyük veren isim Emre Akbaba "G.Saray'da değişimin rüzgarlarını en büyük veren isim Emre Akbaba" 21.01.2020
İlk defa Terim'in oyuna müdahalelerinin doğru olduğunu gördük "İlk defa Terim'in oyuna müdahalelerinin doğru olduğunu gördük" 21.01.2020
Emre Akbaba sahalara hızlı döndü Emre Akbaba sahalara hızlı döndü 21.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'da Arda Turan hareketliliği Galatasaray'da Arda Turan hareketliliği 21.01.2020
Emre Akbaba sahalara hızlı döndü Emre Akbaba sahalara hızlı döndü 20.01.2020
Fatih Terim Abdullah Avcı'nın kimyasını bozdu "Fatih Terim Abdullah Avcı'nın kimyasını bozdu" 20.01.2020
Terim ve yönetim Arda'ya imza attırmaya anlaşmış "Terim ve yönetim Arda'ya imza attırmaya anlaşmış" 20.01.2020
Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor "Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor" 19.01.2020
Fatih Terim'den Arda Turan yorumu! Fatih Terim'den Arda Turan yorumu! 19.01.2020
Fatih Terim'den flaş Muriç yanıtı! Fatih Terim'den flaş Muriç yanıtı! 19.01.2020
Aslan'a Sivasspor'dan 2. transfer Aslan'a Sivasspor'dan 2. transfer 19.01.2020
Henry Onyekuru taburcu edildi Henry Onyekuru taburcu edildi 19.01.2020
Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması 19.01.2020
Galatasaray ile Denizlispor 40. kez Galatasaray ile Denizlispor 40. kez 19.01.2020
Aslan'ın tek düşüncesi 3 puan Aslan'ın tek düşüncesi 3 puan 19.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Bir dönem resmen sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Mevlüt Erdinç'ten iddialı sözler! "En iyisi bizde"
Fatih Terim'den sürpriz değişiklik! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor! İşte yeni takımı...
Kruse Almanya'ya dönüyor! Fenerbahçe'nin transferde istediği ücret...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör