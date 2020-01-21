21 Ocak 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

"Galatasaray'da değişimin rüzgarlarını en büyük veren isim Emre Akbaba"

A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Belgin, "Galatasaray'da değişimin rüzgarlarını en büyük veren isim Emre Akbaba" ifadelerini kullandı.
21.01.2020

G.Saray'da değişimin rüzgarlarını en büyük veren isim Emre Akbaba "G.Saray'da değişimin rüzgarlarını en büyük veren isim Emre Akbaba" 21.01.2020
İlk defa Terim'in oyuna müdahalelerinin doğru olduğunu gördük "İlk defa Terim'in oyuna müdahalelerinin doğru olduğunu gördük" 21.01.2020
Emre Akbaba sahalara hızlı döndü Emre Akbaba sahalara hızlı döndü 21.01.2020
Galatasaray'da Arda Turan hareketliliği Galatasaray'da Arda Turan hareketliliği 21.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Emre Akbaba sahalara hızlı döndü Emre Akbaba sahalara hızlı döndü 20.01.2020
Fatih Terim Abdullah Avcı'nın kimyasını bozdu "Fatih Terim Abdullah Avcı'nın kimyasını bozdu" 20.01.2020
Terim ve yönetim Arda'ya imza attırmaya anlaşmış "Terim ve yönetim Arda'ya imza attırmaya anlaşmış" 20.01.2020
Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor "Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor" 19.01.2020
Fatih Terim'den Arda Turan yorumu! Fatih Terim'den Arda Turan yorumu! 19.01.2020
Fatih Terim'den flaş Muriç yanıtı! Fatih Terim'den flaş Muriç yanıtı! 19.01.2020
Aslan'a Sivasspor'dan 2. transfer Aslan'a Sivasspor'dan 2. transfer 19.01.2020
Henry Onyekuru taburcu edildi Henry Onyekuru taburcu edildi 19.01.2020
Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması 19.01.2020
Galatasaray ile Denizlispor 40. kez Galatasaray ile Denizlispor 40. kez 19.01.2020
Aslan'ın tek düşüncesi 3 puan Aslan'ın tek düşüncesi 3 puan 19.01.2020
Fatih Terim'in 10 numarası Emre Akbaba Fatih Terim'in 10 numarası Emre Akbaba 18.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! İlk temas kuruldu
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!
Usta yorumcudan Fatih Terim'e flaş sözler! ''Başkan ne diyorsa o'dur''
Beşiktaş rakibinin oyuncusunu alıyor! Gündemdeki isim...
Transferde mutlu son! Galatasaray Arjantinli stoper...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör