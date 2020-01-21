21 Ocak 2020, Salı
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"Galatasaray'da değişimin rüzgarlarını en büyük veren isim Emre Akbaba"
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Belgin, "Galatasaray'da değişimin rüzgarlarını en büyük veren isim Emre Akbaba" ifadelerini kullandı.
21.01.2020
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