Zeki Uzundurukan: Fatih Terim bunların hepsini hak etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basına açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili çok sert ifadeler kullandı. Açıklamaların ardından A Spor yorumcusu ve Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.