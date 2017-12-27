27 Aralık 2017, Çarşamba
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"Fellaini yüzde 90 Beşiktaş'ta"
A Spor yorumcusu Turgay Demir, İngiltere'de Manchester United forması giyen Marouane Fellaini ile ilgili açıklamada bulundu. Demir, Belçikalı yıldızın % 90 Beşiktaş'a geleceğini söyledi.
27.12.2017
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