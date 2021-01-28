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Zamalek Mostafa Mohammed için Galatasaray'la anlaşıldığını açıkladı!

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde bulunan Mostafa Mohamed'de mutlu sona ulaştı. Zamalek, oyuncunun kiralanması için Galatasaray'la anlaşıldığını duyurdu. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
28.01.2021
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