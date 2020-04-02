Yusuf Günay: Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim gayet iyiler

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, A Spor'un sorularını yanıtladı. Günay, "Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler. Hastanede de sürekli telefonla görüştük. Başkanımızla da sürekli görüşüyoruz. Sakin olmamız gerekiyor" dedi.

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