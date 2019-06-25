Yusuf Erdoğan Galatasaray yolunda... | Video haber

Yusuf Erdoğan Galatasaray yolunda... A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Son Sayfa programının canlı yayınında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan Galatasaray yolunda... A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Son Sayfa programının canlı yayınında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Domaç, "Yusuf Erdoğan Galatasaray'da diyebiliriz. Taraflar daha önce bir görüşme gerçekleştirmişti, bugün son kez görüşecek. Yusuf Erdoğan bana kalırsa Galatasaray'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.