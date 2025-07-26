Yunus Akgün'den Kerem'in Fenerbahçe'ye attığı gol hakkında flaş yorum! "Gol atacağını biliyordum"
Strasbourg karşılaşmasının ardından Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye attığı gol hakkında flaş bir yorum yaptı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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