Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Osimhen sorusu!
Atv ekranlarının sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in 27 Temmuz Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde 30 bin TL değerindeki Victor Osimhen sorusu geceye damgasını vurdu.
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